Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına sahip "valsartan" içeren 33 ürün için Çin'den etken madde tedarik edildiği belirlendi.
AA'nın haberine göre; söz konusu 33 ürünün satışının İlaç Takip Sistemi'nde engellenmesine karar verildi. Avrupa İlaç Ajansının (EMA) 5 Temmuz'da yaptığı uyarı üzerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca "valsartan" etken maddeli ilaçlarla ilgili inceleme başlatılmıştı.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bunların kanserojen içerebileceği gerekçesiyle başlatılan inceleme sonucunda, Türkiye'de ruhsatlı, farklı ambalaj formlarına ve içeriklere sahip "valsartan" etken maddeli 33 ürün için Çin'deki üretim tesisinden etken madde tedarik edildiği saptandı.
Bilimsel komisyonlarda ilaçların durumu görüşüldü ve gerekli tedbirlerin hızla alınması amacıyla Çin menşeli "valsartan" içeren tansiyon ve kalp ilaçlarının satışının İlaç Takip Sistemi'nde engellenmesine karar verildi. Artık söz konusu ürünlerin satışı yapılamayacak.
Yetkililerce, piyasada "valsartan" etken maddeli, risk taşımayan eş değer ürünler bulunduğu, vatandaşların ilaca erişimde sıkıntı yaşamayacakları belirtildi.
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