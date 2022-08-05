Çin-Tayvan gerilimi: Tatbikatın 2. günü!

Tayvan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Çin gemileri ve uçaklarının orta çizgiyi aştığını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklama tatbikatların kışkırtıcı olduğu ifade edilerek, "Ya balistik füze fırlatıyor, ya boğazın orta sınırını kasten geçiyor. Milli ordu, savaşa hazırlanma ve savaş aramama ilkesine bağlı kalarak, egemenliği ve ulusal güvenliği sağlam bir şekilde savunmak için birlikte çalışacaktır." denildi.

Tayvan lideri, "(Çin'in eylemleri), Tayvan Boğazı'ndaki statükoya zarar veriyor ve egemenliğimizi ihlal ediyor. " ifadesini kullandı.

Tsai, televizyonda yayımlanan halka hitabında, Çin'in Tayvan çevresindeki uluslararası hava ve deniz koridorlarının bulunduğu bölgelere füzeler fırlatmasının "sorumsuzca bir eylem" olduğunu, "bölgede askeri tehditleri artırdığını" ifade etti.

Hükümetin limanlarda ve havaalanlarındaki faaliyetlerin sorunsuzca yürütülmesi ve finans piyasalarının istikrarlı işleyişi için gerekli tedbirleri alacağını ifade eden Tsai, Tayvan ordusunun da tatbikat bölgelerinde teyakkuz seviyesi artırdığını kaydetti.

Tsai, Tayvan'ın Çin'in tehditleri karşısında gerilimi artırmayacağını, ancak egemenliğini savunacağını belirterek, Pekin'e "akıl ve itidale hareket etme" çağrısı yaptı.

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

Bazı havayolları, Çin'in askeri tatbikatı gerekçesiyle Tayvan'ın başkenti Taipei'ye uçuşları iptal etti.

İlgili hava sahası nispeten küçük olsa da Güneydoğu Asya ile Kuzeydoğu Asya arasındaki seyahati engelliyor.

Reuters'ın aktardığına göre, Korean Air Lines cuma ve cumartesi günleri Seul ve Taipei arasındaki uçuşları iptal etti ve tatbikatlar nedeniyle pazar günü bir uçuşu erteleyeceğini ifade etti.

Singapore Airlines, "gelişen hava sahası kısıtlamaları" nedeniyle Cuma günü Singapur ve Taipei arasındaki uçuşlarını iptal ettiğini durumun izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Japan Airlines Co sözcüsü, hala normal olarak Taipei'ye uçuş gerçekleştirdiklerini, ancak bu uçuşların yanı sıra Hong Kong ve Güneydoğu Asya rotalarında etkilenen hava sahasından kaçındıklarını söyledi.

Emirates'in web sitesine göre, Cuma günü halen Taipei'ye bir uçuş planlanmadı.