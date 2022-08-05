Çin-Tayvan gerilimi: Tatbikatın 2. günü!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin ordusunun Tayvan Boğazı'nda başlattığı füze tatbikatı ikinci gününde devam ediyor.
Tayvan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Çin gemileri ve uçaklarının orta çizgiyi aştığını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklama tatbikatların kışkırtıcı olduğu ifade edilerek, "Ya balistik füze fırlatıyor, ya boğazın orta sınırını kasten geçiyor. Milli ordu, savaşa hazırlanma ve savaş aramama ilkesine bağlı kalarak, egemenliği ve ulusal güvenliği sağlam bir şekilde savunmak için birlikte çalışacaktır." denildi.
PELOSİ: ÇİN TAYVAN'I İZOLE EDEMEYECEK
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söyledi.
Asya turunun son ayağı olan Tokyo'da açıklamalarda bulunan Pelosi, "Çin, ABD'li yetkililerin Tayvan'a seyahat etmesini engelleyerek Tayvan'ı izole edemeyecek." dedi.
TAYVAN'DAN ÇİN'E İTİDAL ÇAĞRISI
Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, Pekin'in ABD Temsilci Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı askeri tatbikata tepki gösterdi.
Tsai, televizyonda yayımlanan halka hitabında, Çin'in Tayvan çevresindeki uluslararası hava ve deniz koridorlarının bulunduğu bölgelere füzeler fırlatmasının "sorumsuzca bir eylem" olduğunu, "bölgede askeri tehditleri artırdığını" ifade etti.
Tayvan lideri, "(Çin'in eylemleri), Tayvan Boğazı'ndaki statükoya zarar veriyor ve egemenliğimizi ihlal ediyor. " ifadesini kullandı.
Tsai, Tayvan'ın Çin'in tehditleri karşısında gerilimi artırmayacağını, ancak egemenliğini savunacağını belirterek, Pekin'e "akıl ve itidale hareket etme" çağrısı yaptı.
Hükümetin limanlarda ve havaalanlarındaki faaliyetlerin sorunsuzca yürütülmesi ve finans piyasalarının istikrarlı işleyişi için gerekli tedbirleri alacağını ifade eden Tsai, Tayvan ordusunun da tatbikat bölgelerinde teyakkuz seviyesi artırdığını kaydetti.
İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR
Bazı havayolları, Çin'in askeri tatbikatı gerekçesiyle Tayvan'ın başkenti Taipei'ye uçuşları iptal etti.
İlgili hava sahası nispeten küçük olsa da Güneydoğu Asya ile Kuzeydoğu Asya arasındaki seyahati engelliyor.
Reuters'ın aktardığına göre, Korean Air Lines cuma ve cumartesi günleri Seul ve Taipei arasındaki uçuşları iptal etti ve tatbikatlar nedeniyle pazar günü bir uçuşu erteleyeceğini ifade etti.
Singapore Airlines, "gelişen hava sahası kısıtlamaları" nedeniyle Cuma günü Singapur ve Taipei arasındaki uçuşlarını iptal ettiğini durumun izlenmeye devam edileceğini söyledi.
Japan Airlines Co sözcüsü, hala normal olarak Taipei'ye uçuş gerçekleştirdiklerini, ancak bu uçuşların yanı sıra Hong Kong ve Güneydoğu Asya rotalarında etkilenen hava sahasından kaçındıklarını söyledi.
Emirates'in web sitesine göre, Cuma günü halen Taipei'ye bir uçuş planlanmadı.
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