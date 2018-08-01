Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Eyüpsultan'da 1 ay önce akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 55 yaşındaki Abit Karlı, akşam saatlerinde bir benzinlikte bulunan ATM'de işlem yapmak istedi. Bu sırada ATM'ye gelen 3 kişi ile Karlı arasında iddialara göre sıra nedeniyle kavga çıktı. Kavga benzin istasyonunda da devam etti. Bir anda yaşanan arbedede Karlı bıçağını çekerek kalabalığa saldırdı. O sırada kaçış ve kovalamaca yaşandı. Karlı, kovalamaca sırasında bıçağı sallarken dengesini kaybedip yere düştü. Kısa süre sonra elinde bıçakla kalkan Karlı, tekrar kanlar içinde yere yığıldı. Kalbine yakın bölgeden bıçak darbesi alan Karlı'nın yardımına vatandaşlar koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.



3 KİŞİ: BİZ BIÇAKLAMADIK

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abit Karlı, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Karlı'nın bıçaklandığını ve cinayete kurban gittiğini düşünen polis, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 kişi, Karlı'ya bıçak çekmediklerini söyledi.



GÖRÜNTÜLERDEN ORTAYA ÇIKAN ŞOK DETAY

Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve şaşırtan ayrıntılara ulaştı. Kamera kayıtlarında, bıçağın Karlı'nın elinde olduğu ortaya çıktı. Tartıştığı kişilerin üzerine yürüyen Karlı'nın, bıçağı sallarken bir anda dengesini kaybederek boş hamle yaptığı ve yere düştüğü belirlendi. Bu sırada elindeki bıçak kalbine saplanan Karlı'nın kanlar içinde kaldığı görüldü. Bu şok görüntüler üzerine gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.





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