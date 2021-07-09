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Türkiye pazarına geçen yıl giren Çin merkezli akıllı telefon markası Tecno Mobile’ın yeni marka elçisi ABD’li aktör Chris Evans oldu.

Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City Futbol Kulübü ile de iş ortaklığı bulunan Tecno Mobile, globalleşme stratejisi kapsamında dünyaca ünlü aktör Chris Evans ile marka elçiliği anlaması imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Evans, Çini markanın global yüzü olacak.

PENDİK'TE ÜRETİME BAŞLAMIŞTI

Türkiye pazarına 2020 yılında giren Tecno Mobile, bu yılın mayıs ayında 35 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Pendik’te üretime da başlamıştı. Pazarda Camon 16 ve Camon 16 Premier modelleri ile yer alan Çinli marka, bu yılın sonunda yeni modellerini Türkiye’de satışa sunacağı açıkladı.

Pazar araştırma şirketi IDC verilerine göre Tecno'nun global satış hacmi yüzde 45 artarak 25 milyon adedi aşarken, geliri 2020'de yıllık yüzde 38 artışla 2.3 milyar doların üzerine çıktı.