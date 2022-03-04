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Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuk pornosu soruşturmasında FETÖ belgeleri ele geçirildi
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Çocuk pornosu soruşturmasında yakalanan doktorda FETÖ belgeleri ele geçirildi

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen “çocuk pornosu” soruşturmasında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden müstehcen görüntüleri alıp satan pedofili grubunun içindeki bir doktorun deşifre edilen dijital belgelerinden müstehcen görüntüler ile birlikte FETÖ’nün “sohbet“ videoları ve örgütle ilgili belgeler çıktı.

Çocuk pornosu soruşturmasında FETÖ belgeleri ele geçirildi
Çocuk pornosu soruşturmasında FETÖ belgeleri ele geçirildi
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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanarak, özel erişim sunucuları üzerinden sağlanan internet sitelerinden indirdikleri çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yapan bir pedofili grubunu tespit etmiş, sapkın grubun kurucusunun “Ceyda” kod adlı 36 yaşındaki Y.D. adlı bir erkek olduğu belirlenmişti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından telegram üzerinden çocuklara ait müstehcen video ve fotoğrafları servis eden, bunları para karşılığında alıp sattığı iddia edilen 5 şüpheli, Salı günü İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Pedofili doktor ile birlikte gözaltına alınan 5 kişinin sorgusu sürüyor

Çocuk pornosuna ilişkin yürütülen soruşturmaya dair çarpıcı detaylara ulaşıldı. Operasyonla çökertilen 5 kişilik pedofili grubundan ele geçirilen 6 cep telefonu, bu telefonlara ait 6 Sim kart, 2 flash bellek, 2 hard disk ve 2 dizüstü bilgisayardan oluşan toplam 18 dijital materyallerin çoğunun deşifre işlemleri tamamlandı.

Elebaşılığını ve organizatörlüğünü “Ceyda” kod adlı 36 yaşındaki Y.D. adlı bir erkek şüphelinin yaptığı sapkın gruba yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin halen incelendiği aktarılırken, yakalananlar arasında Konya’da özel bir hastanede hekimlik yapan Orta Asya kökenli A.A. adlı bir doktorun da olduğu ortaya çıktı.

FETÖ ELEBAŞININ "SOHBETLERİNİ" DİNLEMİŞ

Üç gün önce gözaltına alınan söz konusu doktora ait dijital veriler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel tarafından çözüldü. Deşifre edilen doktora ait belgelerde, çocuklara ait müstehcen görsellerin yanı sıra Pensilvanya’da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “sohbet videoları” da ortaya çıktı. FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen doktorun dijital incelemelerinin devam ettiği ve örgütle ilgili diğer bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

POLİSTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANINCA ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Yakalanan FETÖ üyesi doktorun iki ayrı soruşturma kapsamına alındığı ileri sürüldü. Bu çerçevede A.A.’nın hem çocukların müstehcen görüntülerini paylaşmaktan, hem de örgüt üyeliğinden yargılanması için soruşturmanın derinleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan operasyon kapsamında yakalanan “Ceyda” kod adlı Y.D., ve doktor A.A.’nın yanısıra diğer 3 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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