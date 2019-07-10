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Çocuklar yaz tatilinde ne yapmalı?

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New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Profesör Selçuk Şirin, yaz tatiline giren 20 milyon öğrencinin eğer öğrenimlerini desteklemezlerse o bilgilerin unutulduğuna, bir aylık müfredatın kafalardan silindiğine ve 12 yıllık eğitimde bunun bir senelik kayba denk geldiğini vurgulayarak, Çocuklar yaz tatilinde ne yapmalı? sorusunun yanıtını verdi

Çocuklar yaz tatilinde ne yapmalı?

Habertürk'te "Para Gündem" programına konuk olan New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Profesör Selçuk Şirin, yaz tatiline giren 20 milyon öğrencinin eğer öğrenimlerini desteklemezlerse o bilgilerin unutulduğuna, bir aylık müfredatın kafalardan silindiğine ve 12 yıllık eğitimde bunun bir senelik kayba denk geldiğini vurgulayarak, Çocuklar yaz tatilinde ne yapmalı? sorusunun yanıtını verdi. 

"YAZ TATİLLERİ ÇOK UZUN"

Türkiye'de yaz tatillerinin çok uzun olduğuna dikkat çeken Profesör Selçuk Şirin, "Tatil kısalsa bile sıkıntı şu; çocuk okula geliyor, okulda öğreniyor (özellikle 1.2.3.4 sınıf) sonra yaz tatiline girdiği zaman bir çocuk yazın da öğrenmeye devam ediyor; öbür çocuk duruyor. İlkokul öğretmenlerine sorarsanız 2. sınıfın başında gelen çocuklar ikiye ayrılır. Çocuk okumayı, yazmayı unutuyor. Çünkü eline defter ve kalem almıyor, kimse ona soru sormuyor. En büyük kayıp ilk dört yılda oluyor. Yaz tatilinde öğrenme kaybı şu an dünyada eğitim alanında en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Çünkü varlıklı aileler ile yoksul aileler arasındaki farkın iki sebebi vardır: Okul öncesi eğitim ve yaz tatilleri. 

Barack Obama (Amerika Birleşik Devletleri'nin eski devlet başkanı) bile başkanlığı döneminde her yaz tatili başlangıcında özellikle yoksul çocuklar bir şeyler yapsın diyordu. Peki, yazın ne yapacaklar? 

Yazın çocuğunu kursa göndermeyen, sanata, spora gönderemeyen ailelere sesleniyorum.

1- Sofralarınızda çocuklarınıza yer açın. Misafir geldiğinde çocuklarınızı sofrada oturtun. 

2- Köy olur, komşu olur ziyaretlerde bulunun ve çocuklarınız yanınızda olsun. Yetişkinlerle çocukların aynı ortamlarda diyalog kurması çok kıymetli.  

3- Müzeler çocuklara ücretsiz, müzeleri gezin. 

4- 2.3.4.5. sınıfa geçenler için öğrenme seti alın" diye konuştu. 

İYİ BİR EĞİTİM NASIL SAĞLANIR? 

Profesör Selçuk Şirin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de Avrupa ülkeleri içerisinde 0-5 yaş arasında rekor bizde. 8 milyon çocuk sadece okul öncesinde. Eğitimdeki bütün sorunların kaynağı okul öncesi dönem. Türkiye'de okul öncesi eğitime katılma oranı yüzde 50'nin altında. Avrupa'da yüzde 90'nın üzerinde. 200 bin çocuk okul öncesi eğitime katılıyor, o 200 bin çocuk parası olduğu için eğitimlere gidiyor, onlar kurtarıyor. Onlar şu dönemde Türkiye'de de kalmıyor, acıdır. Geriye kalan 1 milyon çocuk benim derdim. Çünkü o 1 milyon çocuk okula hazırlıksız geliyor. İlk sene sıraya oturduğunda öğretmenin komutunu anlamıyor çocuk. Çocuğun kelime haznesi zayıf, öğretmen 'otur' diyor, oturmuyor. Kalemi veriyor, kalem tutmayı bilmiyor. Dolayısıyla biz ne yapacaksak okul öncesi eğitimde yapacağız. Türkiye'de 4 milyon çocuk okul öncesi eğitime gitmediği için geleceklerini ellerinden alıyoruz. Türkiye'de eğitimde bir şey yapmak istiyorsanız okul öncesi, okul öncesi. Ortaokul ve lise çok geç."

ÇOCUKLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Profesör Şirin, "Kaliteli zaman demek çocuğunuzu muhatap almak ve onun merkezde olduğu bir diyaloga girmek. Ben çizgi romanlardan hiç hoşlanmam ama iki oğlum var ikisi de çizgi roman hastası. Japonya'ya manga kursuna gittim. Ben sevmiyorum ama oğlum seviyor, onunla diyalog kurmanın başka bir yolu yok. Muhatap almak demek bu" diye konuştu.

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