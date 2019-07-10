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Selçuk Şirin'den itiraf: Türkiye'de akademisyen olmak için altı yıl boyunca uğraştım...

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Habertürk'te "Para Gündem" programına konuk olan New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Profesör Selçuk Şirin, "İş arıyordum, ODTÜ almadı, hiçbir yer almadı. Taşra üniversitesine gittim beni İngilizce sınavlarında elediler. Türkiye'de altı yıl boyunca akademisyen olmak için uğraştım" açıklamasında bulundu

Selçuk Şirin

Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu "Para Gündem" programına konuk olan New York Üniversitesi (NYU) Öğretim Üyesi Profesör Selçuk Şirin, çeşitli açıklamalarda bulundu.

HER 3 GENÇTEN BİRİ NE OKUYOR NE DE ÇALIŞIYOR

Profesör Selçuk Şirin, "Türkiye'deki eğitim seviyesi dünyayla yarışıyor. Üniversitelileşme oranı, liseye gitme oranı gibi... Bu şu demek; 18-30 yaş arası gençler Türkiye'nin kalan nüfusundan çok daha eğitimli bir nüfus. Dünyaya hakim, referans noktası dünya olduğu zaman beklentileriniz yükseliyor. Referans noktanız geçmiş olduğu zaman beklentileriniz azalıyor. Gençlerin referans noktası dünya çünkü internete giriyor film izliyor. Hayatı görüyor ve 'Orada var, ben de istiyorum' diyor. Üniversitelileşme oranı yükselmiş ama her 3 gençten biri ne işte ne herhangi bir kursa gidiyor ne de okulda boşta geziyor" açıklamasında bulundu. 

"DÜNYANIN EN BÜYÜK MEDENİYETİ VİCDANDIR"

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kardeşlerle ilgili konu üzerine eğitimin neleri değiştireceği sorusuna yanıt veren Profesör Şirin, şu açıklamalarda bulundu: "Adil bir sistem kurarsanız müeyyideler toplumu oluşturursanız, herhangi bir insan bir ahlaksızlık yaptığında onun bedelini öderse, onu bir daha yapmaması gerektiğini düşünüyor. Sigmund Freud'a medeniyetin en büyük buluşu nedir diye sormuşlar. O da 'Vicdandır' demiş. Eğer vicdan olmasaydı herkesin başına bir polis dikmek gerekirdi. Peki o vicdan nasıl ortaya çıkıyor? Toplumda vicdanı olmayan insanlar da var. Her toplumda vicdanı olmayan insanlar vardır. Toplumu onlardan korumak için bizim adalete ve müeyyidelere ihtiyacımız var."

"ALTI YIL BOYUNCA TÜRKİYE'DE AKADEMİSYEN OLMAK İÇİN UĞRAŞTIM"

1991'de ODTÜ'den mezun olduğunu anımsatan Profesör Selçuk Şirin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dereceyle mezun oldum, İngilizcem o zaman da süperdi. İngiltere'ye gitmişliğim var. İş arıyordum, ODTÜ almadı, hiçbir yer almadı. Taşra üniversitesine gittim beni İngilizce sınavlarında elediler. Türkiye'de altı yıl boyunca akademisyen olmak için uğraştım."

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