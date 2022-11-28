Twitter'da askıya alınan hesaplara af yolu açıldı. Musk, çarşamba günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu. Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha önce kapatılan hesapların durumu ile ilgili merak edilen soruların yanıtını verdi. Buna göre daha önce "Askıya alınan veya kapatılan hesaplar için af mı geliyor?" Sorusu da gündemdeki yerini aldı.