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Çoğunluk 'Evet' dedi, Elon Musk tarih verdi: Twitter'da genel af ne zaman başlıyor?

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, askıya alınan hesaplar için af yolunu açtı. Kapatılan ve askıya alınan hesaplar için genel affın ne zaman başlayacağı ise gündemdeki yerini aldı.

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  • Çoğunluk 'Evet' dedi, Elon Musk tarih verdi: Twitter'da genel af ne zaman başlıyor?

    Twitter'da askıya alınan hesaplara af yolu açıldı. Musk, çarşamba günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu. Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha önce kapatılan hesapların durumu ile ilgili merak edilen soruların yanıtını verdi. Buna göre daha önce "Askıya alınan veya kapatılan hesaplar için af mı geliyor?" Sorusu da gündemdeki yerini aldı.
  • Çoğunluk 'Evet' dedi, Elon Musk tarih verdi: Twitter'da genel af ne zaman başlıyor?

    ANKET SONUCUNDAN "EVET" ÇIKTI

    Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü evet cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise hayır oyu kullanmıştı.
  • Çoğunluk 'Evet' dedi, Elon Musk tarih verdi: Twitter'da genel af ne zaman başlıyor?

    Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında Eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.
  • Çoğunluk 'Evet' dedi, Elon Musk tarih verdi: Twitter'da genel af ne zaman başlıyor?

    Twitter, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.
  • Çoğunluk 'Evet' dedi, Elon Musk tarih verdi: Twitter'da genel af ne zaman başlıyor?

    TWİTTER'DA GENEL AF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Musk, Twitter'dan yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olanların, gelecek haftadan itibaren açılacağını duyurdu.
  • Çoğunluk 'Evet' dedi, Elon Musk tarih verdi: Twitter'da genel af ne zaman başlıyor?

    Paylaşımında Musk, kapatılan Twitter hesaplarının gelecek haftadan itibaren açılacağını vurgulayarak "Halk konuştu. Halkın sesi, Tanrı'nın sesi. Af gelecek hafta başlıyor" mesajını paylaştı.

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