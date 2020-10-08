Çökertme kebabı, farklı şehirlerimizde, ünü ve lezzetiyle nam salmış olan harika bir lezzettir. Ayrıca protein deposudur.

Çökertme kebabı malzemeler:

Yarım kg dana bifteği

2 adet kuru soğanı

1 çay bardağı sütü

2-3 adet patates

2 adet büyük boy domatesi

1 yemek kaşığı domates salçası

Çökertme kebabı tarifinin yapılışı:

Yarım kg dana bifteği, uzun şeritler halinde kesiyoruz.

Biftek yerine bonfile de kullanabilirsiniz. İnce şeritler halinde kestiğimiz etimizi bir karıştırma kabına alıyoruz.

2 adet kuru soğanı küçük küçük doğruyoruz.

Ardından bu küçük küçük doğradığımız soğan parçacıklarını alıp suyunu etimizin üzerine sıkıyoruz.

Soğan dışında ekleyebileceğimin sadece bir şey kalıyor oda süt.

1 çay bardağı sütü karıştırma kabımıza döküp iyice karıştırıyoruz ve en az 2 saat bu şekilde buzdolabında dinlendiriyoruz.

Patateslerimizi soyup olabildiğince ince şekilde patates kızartması şeklinde doğruyoruz.

Doğradığımız tüm patatesleri soğuk su içerisine eklememiz gerekmekte.

Bu sayede patatesle nişastasını suya salacak ve patateslerimiz kızartırken birbirine yapışmayacak ve kıtır kıtır olacak.

Belli bir süre sonra patateslerimizi alıp iyicene kurulayıp bir kenara alıyoruz.

Sosu için gerekli malzemeler:

2 adet büyük domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Çökertme kebabı yapılışı:

Çökertme kebabının sosu için de 2 adet büyük boy domatesi rendeliyoruz. Zeytinyağını tavamıza döküp rendelediğimiz domatesleri başta bir kavuruyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz ve kenarda kıvama gelmesini bekliyoruz. Diğer yandan ince ince doğradığımız patatesleri kızartıyoruz.

Kızarttığımız patatesleri bir kâğıt havlunun üzerine alıyoruz ki fazla yağını çeksin. Sıra marine ettiğimiz etimizi kavrulmakta. Etimizi tavamızda kavuruyoruz.

Patatesleri büyük bir tabağa alıp üzerine süzme yoğurdumuzu sürüyoruz. Kıvama gelen domates sosumuzu da yoğurdun üzerine ekleyip iyice yayıyoruz. Domates sosumuzun üzerine ne pişirdiğimiz etleri koyuyoruz.

İsterseniz tabağın köşelerini közde biber ile de süsleyebilirsiniz. Çökertme kebabımız servise hazırdır.

Afiyet olsun…