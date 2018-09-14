Colchester United - Cambridge United maçı öncesi rakamlar

İngiltere 2.Lig maçında Colchester United ile Cambridge United, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 12 puanlı Colchester United 5. sırada bulunuyor, Cambridge United 7 puana sahip ve 19. sırada. Ev sahibi Colchester United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cambridge United, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 384 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Colchester United kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Cambridge United sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Colchester United son haftadaki Exeter City müsabasında 1-0 yenildi.

Cambridge United, Port Vale karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Colchester United, 9 gol attı ve 2 gol yedi.

Cambridge United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Cambridge United, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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