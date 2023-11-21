O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun!
Bursa'da, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. El arabası ile geldiği villadan içinde 5 milyon TL değerinde mücevher olan çelik kasayı çalan 40 yaşındaki B.A., polisin titiz çalışması ile yakalandı
Bursa'da olay, 14 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İçmeler Sokak'ta meydana geldi.
BALKONDAN İÇERİ GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre Y.R.Ü.'ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi.
ÇELİK KASAYI ALIP GÖTÜRDÜ
2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı. İhbarla çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi'nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. (40) olduğunu belirledi.
5 MİLYON TL'LİK MÜCEVHER BULUNDU
7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.'nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.'ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi.
ZANLI GÖZALTINDA
Gözaltına alınan B.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.