O anlar kamerada! El arabasıyla 5 milyon TL'lik soygun! Bursa'da, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. El arabası ile geldiği villadan içinde 5 milyon TL değerinde mücevher olan çelik kasayı çalan 40 yaşındaki B.A., polisin titiz çalışması ile yakalandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.11.2023 - 09:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:03 facebook

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