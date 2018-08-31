Cork City - Sligo Rovers maçı ne zaman?

İrlanda Premier Lig heyecanı devam ediyor. Cork City, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Sligo Rovers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Cork City 67 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Sligo Rovers 32 puanda ve 8. sırada. Cork City, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sligo Rovers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 267. İddaa'da Cork City kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Sligo Rovers kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Cork City önceki hafta St Patrick`s Ath mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sligo Rovers ise Dundalk maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 12 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Cork City, 29 gol attı ve 4 gol yedi.

Sligo Rovers, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sligo Rovers 22 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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