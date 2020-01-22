15 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Charite Hastanesinden bir viroloji ekibi tarafından geliştirilen 2019-nCoV için tanı testi üzerine bir protokol yayınladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen önleme tedbirleri "düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnu örtme... solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürme ve hapşırma gibi) gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmadır."

CORONO VİRİSÜ NEDİR?

Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales .Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV olarak adlandırılan ve aynı zamanda Wuhan koronavirüsü, Wuhan deniz ürünleri pazarı zatürre virüsü ve Wuhan zatürresi olarak da bilinen ve pozitif duyumlu ve tek iplikçikli RNA koronavirüsü olan yeni koronavirüs, ilk olarak 2019'da bildirildi. Virüs, 2019-2020 Wuhan zatürre salgını sırasında zatürre olan bir hastada, pozitif bir örnek üzerinde yapılan nükleik asit testinden sonra genomik olarak dizildi.

Ocak 2020'de, salgını araştıran sağlık komisyonu ekibi başkanı Zhong Nanshan'a göre Çin'in Guangdong eyaleti'nde, insandan insana bulaşma doğrulandı. Şu anda yeni virüs için spesifik bir tedavi mevcut değildir, ancak mevcut anti-virallerin kullanılabilme ihtimali olabilir. Virüs Bangkok, Tokyo, Güney Kore, Pekin, Şangay, Guangdong, Hong Kong, Vietnam, Tayvan ve Singapur'a yayıldı. 6 ölüm ve 219 bilinen vaka vardır.

CORONO VİRİSÜ NEDEN OLUR?

Virüs, son olarak ABD'nin Washington eyaletindeki bir kişide tespit edildi. Çin ziyareti sonrasında hastalandığı belirtilen kişinin Wuhan'da görülen koronavirüsün aynısını taşıdığı belirtildi. Tedavi altına alınan hastanın durumunun ağır olduğu kaydedildi. Uzmanlar, başlangıçta yeni virüsün insanlara yalnızca hayvanlardan geçebileceğini söylemişti ancak gizemli hastalığa yol açan koronavirüsün insandan insana bulaşabildiği de kaydedildi.

CORONO VİRİSÜ NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Koronavirüsler zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir mikroptur. 31 Aralık 2019'da Çin’nin Wuhan şehrinde ilk vaka tespit edildi. 7 Ocak'ta ise bunun yeni bir koronavirüs tipi olduğu ve kaynak olarak Wuhan kentindeki balık pazarından bulaştığından şüphe edildi. Koronavirüsler 2002'de yine Çin'de SARS (Ciddi Akut Solunum Yetmezliği) hastalığına neden olmuştu. Bu salgın 26 ülkeye yayıldı, 8 binin üzerinde insan enfekte oldu ve 800 kişi hayatını kaybetti. Hastalık şu an Çin'de 300'ü aşkın insanı etkiledi ve sayı giderek artıyor. Toplam ölü sayısı 9 kişi ancak durumu ağır vakalar mevcut. Japonya, Tayland, Kuzey Kore ve en son Amerika'da vakalar görülmeye başlandı" diye konuştu.

CORONO VİRİSÜ NASIL KORUNULUR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilerde bulundu:

* Akut solunum yolu enfeksiyonları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak,

* Özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra sık sık el yıkamak,

* Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak,

* Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan kişiler öksürürken görgü kurallarını uygulamalıdır (mesafeyi korumalı,

öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil veya kıyafetlerle ağız ve burun kapatılmalı ve eller yıkanmalı),

* Sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, özellikle acil servislerde standart enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını artırmak.

CORONO VİRİSÜ TÜRKİYE'DE SON DURUM

Virüs, Çin'den ABD'ye ulaşırken, akıllara Türkiye için de bir tehdit mi? sorusunu getirdi. AA'ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını kaydetti. "Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var" diyen Bakan Koca, "Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık" açıklamasında bulundu.

Habertürk'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Çin'in Wuhan şehrinde görülen koronavirüsün neden olduğu hastalık yüzünden 9 kişi hayatını kaybetti. Dün ABD'de görüldü. Şu an Türkiye için bir risk yok ama solunum yoluyla insandan insana bulaşan bir hastalık bu. Türkiye için tek risk; Çin Wuhan'dan Türkiye'ye yapılan seferlerdir ama oradan direkt uçuş yok. Çin'den ABD, Rusya ve Avustralya gibi ülkelere daha yoğun uçuşlar olduğu için bu ülkeler daha farklı tedbirler aldı. Türkiye'de ise Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, İstanbul'a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları gerektiği konusunda uyardı. Şüpheli bir yolcu görüldüğünde de hasta karantinaya alınacak. Bunun dışında şu an Türkiye'de farklı bir tedbir alınmasını gerektirecek bir durum yok" açıklamalarında bulundu.