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        Haberler Gündem Çevre Çorum'da çiğdemler erken açtı | Son dakika haberleri

        Çorum'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 01.02.2025 - 17:18
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        Çorum'da çiğdemler erken açtı
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        Çorum'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çiğdemlerin erken açmasına neden oldu.

        İlçede genellikle mart ayında açan çiğdemler, kurak geçen kış mevsiminde etkili olan güneş ışıkları nedeniyle gün yüzüne çıktı.

        Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.

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