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        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:25
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        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Çorum'daevde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı bıçaklayarak öldüren Muhammet Kiraz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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