Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Çorum'daevde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı bıçaklayarak öldüren Muhammet Kiraz, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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