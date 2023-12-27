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        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

        ÇORUM'daMuhammet K., (29), evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı (37), bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:55
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        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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        ÇORUM'daMuhammet K., (29), evde tartıştığı arkadaşı Adem Özbudak'ı (37), bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün akşam Akkent 4. Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; Muhammet K., yalnız yaşadığı evinde arkadaşı Adem Özbudak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Muhammet K., Özbudak'ı 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Özbudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tartışma sırasında yaralanıp, tedavi için hastaneye giden Muhammet K., burada polis ekiplerince yakalandı. Özbudak'ın cenazesi Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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