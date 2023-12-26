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        Çorum'da köprünün altına sıkışan kamyon lastik basıncı düşürülerek kurtarıldı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde köprünün altına sıkışan kamyon, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 20:30 Güncelleme: 26.12.2023 - 20:36
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        Çorum'da köprünün altına sıkışan kamyon lastik basıncı düşürülerek kurtarıldı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde köprünün altına sıkışan kamyon, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 09 ABA 49 plakalı kamyon, Fatih Mahallesi'nden Bahçelievler Mahallesi istikametine ilerlerken 3 metre yüksekliğindeki Mostar Köprüsü'nün altına sıkıştı.

        Sürücü, bir müddet uğraşmasına rağmen aracı çıkaramayınca lastikçiden yardım istedi.

        Kamyon, lastikçinin aracın lastiklerindeki havayı boşaltması sonucu geri manevrayla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araç, lastiklere tekrar hava basılmasının ardından yoluna devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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