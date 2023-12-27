Çorum'da sokakta havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

Çorum'da sokakta havaya ateş ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kale Mahallesi Mürsel 1. Sokak'ta tüfekle ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye Yunus ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, havaya ateş ettiği belirlenen O.Ç, pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Öte yandan gece saatlerinde devriye görevi yürüten ekiplerce şüphe üzerine durdurulan 3 kişiden 2 otomatik tüfek ile kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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