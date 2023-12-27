Yine kadın cinayeti! Bayburt'ta bir kadın boğularak öldürdü!

Yine kadın cinayeti! Bayburt'ta bir kadın boğularak öldürdü!

Bayburt'ta bir kadın eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürdü Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Bayburt'ta bir kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.12.2023 - 01:35 Güncelleme: 27.12.2023 - 01:35 facebook

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