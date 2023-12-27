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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine kadın cinayeti! Bayburt'ta bir kadın boğularak öldürdü!

        Bayburt'ta bir kadın eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürdü

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Bayburt'ta bir kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 01:35 Güncelleme: 27.12.2023 - 01:35
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        Yine kadın cinayeti!
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        Bayburt'ta bir kadın, eski iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldü.

        Alınan bilgiye göre, F.S. (45) daha önce iş arkadaşı olan F.Ç. (41) ile Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki ikametinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler F.Ç'yi evde boğularak öldürülmüş halde buldu.

        F.Ç'nin cesedi, incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        F.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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