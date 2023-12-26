3. Orta Karadeniz Paramedik Çalıştayı Çorum'da yapıldı

Çorum'da 5 üniversitenin işbirliğinde düzenlenen 3. Orta Karadeniz Paramedik Çalıştayı'nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince düzenlenen çalıştayda branştaki güncel bilgiler ele alındı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonundaki çalıştayın açılış törenindeki konuşmasında, çalıştayın paramedik konusunda bilgilerin paylaşılacağı ve gelişmelerin tartışılacağı önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Baykam, "Bu konunun genel olarak insan sağlığını çok fazla ilgilendirdiği için tekrar tekrar gündeme gelmesi, sistematize edilmesini önemsiyorum. Ülkemizde bakanlığımızca çok sistematik açılımları da var. İlk müdahale yaşam kurtarıcı. Bu süreçte yapılan hizmetler, sağlık hizmetlerinde yapılan en önemli nokta. Dolayısıyla bu çalıştayın sonucunda çıkan raporların da yeni gelişmelere olumlu etki edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Özdemir ise paramedikliğin insanların hayatlarını kurtarma, yaşam kalitesini iyileştirme ve acil durum müdahalelerinden hasta bakımına kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmetlerini içeren kritik bir meslek dalı olduğu vurguladı.

Paramediklerin acil durumlar ve hayati tehlikeler karşısında hızlı ve etkili müdahaleleriyle bilindiğine dikkati çeken Özdemir, "Paramediklik alanında yeni gelişmeleri paylaşmak, deneyimleri bir araya getirmek, paramedikler arasında bilgi alışverişi sağlamak, güncel uygulamaları tanıtmak ve sektördeki en son yenilikleri keşfetmek için bu çalıştayı düzenledik. Bu etkinlik, paramediklik mesleğini daha da ileri taşımak ve toplum sağlığına daha etkin hizmet sunmak için önemli bir adım olarak kabul edilmelidir." açıklamasında bulundu.

Çalıştay kapsamında 12 farklı konuşmacı tarafından güncel bilgiler aktarılırken, 5 ayrı temada da vaka canlandırması gerçekleştirildi.