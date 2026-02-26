Canlı
        Çorum Haberleri

        Çorum'da 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı tutuklandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 19:47
        Çorum'da 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde 2 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı tutuklandı.

        Kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı Ali Ö. (41) ve Murat Ö'yü (40) işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Turan B'nin (29) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        İskilip Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çorum'un İskilip ilçesinde Ali Ö. ve Murat Ö'yü, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp işe yerleştirme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Turan B. hakkında İskilip İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatılmıştı. İşe yerleştirme vaadiyle 2 kişiden toplam 97 bin 275 lira aldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

