        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

        Çorum'da 2 iş yerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Giriş: 26.02.2026 - 17:46
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 iş yerine birden fazla kez silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından çalışma başlattı.

        Ekipler, saldırıları düzenleyen şüphelilerle bağlantılı olan kişilerin kimliklerini belirledi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler S.Y, K.D, M.E.D, C.C, M.I, F.G, A.H.Ç. ve A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.H.Ç. ve F.G. silahla tehdit, S.Y. ve C.C. kasten öldürmeye teşebbüs, M.E.D. ise suçluyu kayırma suçlarından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.D. ve M.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

