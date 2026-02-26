Çorum'da Kur'an kursunda çıkan yangın söndürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kur'an kursunda çıkan yangın söndürüldü. Şenyurt Mahallesi'ndeki İbadullah Kız Kur'an Kursu'nda öğrencilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kurs binası yanında bulunan camiye sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.

