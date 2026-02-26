Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Osmancık'ta öğrencilere Yeşilay ve bağımlılık anlatıldı

        Yeşilay Osmancık ilçe temsilciliğince, öğrencilere yönelik Yeşilay tanıtım ve teknoloji bağımlılığı eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:59
        Yeşilay’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrencilere derneğin çalışmaları hakkında bilgi verildi, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla sunum yapıldı.

        Eğitimciler Erdem Başkaya ve Şener Demir, öğrencilerle teknoloji kullanımında karşılaşılabilecek riskler, ekran bağımlılığının olası zararları ve sağlıklı dijital alışkanlıkların önemi hakkında bilgi aktardı.

        Yeşilay Osmancık Temsilcisi Eşref Vural, gençlerin her türlü bağımlılıktan korunması gerektiğini bildirdi.

        Farkındalık etkinliğiyle öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmayı ve sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Vural, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının süreceğini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

