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        Haberler Gündem Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı

        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı

        Çanakkale'de R.A., masaj salonunda çalışan husumetlisi B.A.'nın yüzüne kezzap atıp kaçtı. Şüpheli Ezine ilçesinde yakalanırken, kadın ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 23:29
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        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
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        Çanakkale'de R.A., aralarında husumet bulunan ve masaj salonunda çalışan 24 yaşındaki B.A.'nın yüzüne kezzap atıp kaçtı.

        B.A.'nın çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. B.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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