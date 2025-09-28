Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da Genç Yeşilay gönüllü buluşması düzenlendi

        Çorumlu Obası'nda Genç Yeşilay gönüllüleri bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 11:27 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:35
        Çorum'da Genç Yeşilay gönüllü buluşması düzenlendi
        Çorumlu Obası'nda Genç Yeşilay gönüllüleri bir araya geldi

        Yapılan yazılı açıklamada, buluşmada gönüllülerin bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

        Etkinlikte, Yeşilay’ın faaliyetleri, gençler için hayata geçirilen projeler ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) çalışmaları tanıtıldı.

        Açıklamada, gençlerin bağımlılıklara karşı verilen mücadeleye dair sorular sorduğu, görüş ve önerilerini paylaştığı ifade edildi. Ayrıca, gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkat çekilerek, birlik ve dayanışmanın bağımlılıkla mücadelede en güçlü adım olduğu vurgulandı.

