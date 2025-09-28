Çorum'da Genç Yeşilay gönüllü buluşması düzenlendi

Açıklamada, gençlerin bağımlılıklara karşı verilen mücadeleye dair sorular sorduğu, görüş ve önerilerini paylaştığı ifade edildi. Ayrıca, gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkat çekilerek, birlik ve dayanışmanın bağımlılıkla mücadelede en güçlü adım olduğu vurgulandı.

Etkinlikte, Yeşilay’ın faaliyetleri, gençler için hayata geçirilen projeler ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) çalışmaları tanıtıldı.

