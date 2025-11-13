Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Şehit Astsubay Burak İbbiği'nin lunaparktaki görüntüsü ortaya çıktı

        Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle eğlenirken çektiği görüntü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 19:42 Güncelleme: 13.11.2025 - 19:42
        Şehit Astsubay Burak İbbiği'nin lunaparktaki görüntüsü ortaya çıktı
        Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle eğlenirken çektiği görüntü ortaya çıktı.

        Çorum'un Yaydiğin köyünde yaşayan şehidin ailesince gazetecilerle paylaşılan görüntüde, şehit İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle bindiği büyük salıncakta gülümsediği ve eğlendiği anlar yer alıyor.

        Dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen İbbiği'nin Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu mekatronik programından mezun olduğu, çocukluktan beri hayalini kurduğu askerlik mesleğine yöneldiği öğrenildi.

        Şehit İbbiği'nin cenazesinin yarın memleketi Çorum'da düzenlenecek törenin ardından Çorum Şehitliği'nde defnedilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

