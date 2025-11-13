Çorum'da Kızılırmak'a düşen kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kedi, daha sonra serbest bırakıldı.

Kızılırmak Nehri üzerine kurulu tarihi Koyunbaba Köprüsü yakınlarında suda bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.