        Çorum Haberleri

        Çorum'da 130 bin 500 makaron ele geçirildi

        Çorum'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 130 bin 500 makaron ile 4 bin 140 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        12.11.2025 - 19:30
        Çorum'da 130 bin 500 makaron ele geçirildi
        Çorum'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 130 bin 500 makaron ile 4 bin 140 litre sahte içki ele geçirildi.

        Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak içki ve sigara ticaretini önlemeye yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Son 2 ayda yürütülen operasyonlarda 130 bin 500 makaron, 4 bin 140 litre sahte içki ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

