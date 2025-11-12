Çorum'da 130 bin 500 makaron ele geçirildi
Çorum'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 130 bin 500 makaron ile 4 bin 140 litre sahte içki ele geçirildi.
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak içki ve sigara ticaretini önlemeye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Son 2 ayda yürütülen operasyonlarda 130 bin 500 makaron, 4 bin 140 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
