Çorum'da 130 bin 500 makaron ele geçirildi

Çorum'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 130 bin 500 makaron ile 4 bin 140 litre sahte içki ele geçirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak içki ve sigara ticaretini önlemeye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son 2 ayda yürütülen operasyonlarda 130 bin 500 makaron, 4 bin 140 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.