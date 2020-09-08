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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazası orman yangınına neden oldu

İHA

Trafik kazası orman yangınına neden oldu

Çorum’un Kargı ilçesinde ormanlık yolda giden bir otomobil frenleri tutmayınca ağaca çarptı. Aracın yanmaya başlamasıyla alevler ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi orman yangını çıkmasını önledi.
Olay Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akyaka mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Başköy istikametinden Kargı ilçe merkezine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil fren balataları ısınarak, tutmaması nedeniyle ağaçlara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta bulunan 2 kişi araçtan kendi imkanlarıyla çıktılar. Otomobilde başlayan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine Kargı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ve arazözler olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile araç ve ormana sıçrayan alevler bir saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Felaketin eşiğinden dönülen kazada, otomobilin LPG'li olduğu ancak içinin boş olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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