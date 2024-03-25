Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
Çorum'un Laçin ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Çorum'un Laçin ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökgözler köyünde ikamet eden Erkan G. (35), karanlık nedeniyle yüzünü göremediği kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
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