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        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:18
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        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gökgözler köyünde ikamet eden Erkan G. (35), karanlık nedeniyle yüzünü göremediği kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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