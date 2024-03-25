Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Gökgözler köyünde ikamet eden Erkan G. (35), karanlık nedeniyle yüzünü göremediği kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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