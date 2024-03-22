İskilip Kaymakamı Polat, öğrencilerle iftar yaptı

İftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer ve okul müdürü Hasan Çatma da katıldı.

Polat, daha sonra öğrencilerle iftar yaptı.

İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle bir araya gelen Polat, öğrencilerle sohbet etti.

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