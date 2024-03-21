Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile yurt dışında bulunan futbolcular Hakan Barış, Ahmet Sağat Erkan Kaş, Toure, Verheydt, Geraldo ve Ologo katılmadı.

Ligin 27. haftasında sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 4 gün izin yaptıktan sonra kulüp tesislerinde bir araya geldi.

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