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        Çorum ve Tokat'ta kar etkili oluyor

        Çorum ve Tokat'ın bazı ilçelerinde kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:08
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        Çorum ve Tokat'ta kar etkili oluyor
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        Çorum ve Tokat'ın bazı ilçelerinde kar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Çorum'un Oğuzlar ve Mecitözü ilçeleri ile Bayat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı.

        Oğuzlar'da beyaza bürünen arazi, güzel görüntüler oluşturdu.

        Mecitözü'nde ise kar, ilçe merkezinde hayatı zorlaştırdı.

        Bayat'ta da yüksek kesimler, yağışın ardından karla kaplandı.

        Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çiftçiler zirai dona karşı uyarıldı.

        Zirai don tehlikesinin, 23 Mart Cumartesi günü sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

        - Tokat

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde de yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.

        İlçe merkezi ile Üçoluk Göleti, Alaçal Tepesi, Karlık Boğazı ve yaylalar, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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