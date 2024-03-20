BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da iftar programına katıldı

Destici, konuşmasının ardından U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporculara altın hediye etti.

Destici, iftarın ardından yaptığı konuşmada BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ün başarılı bir dönem geçirdiğini, yeni dönem için de destek istedi.

Partisinin seçim bürosunun açılışı için ilçeye gelen Destici, açılış töreninin ardından İskilip Belediye Başkanı ve BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ü makamında ziyaret etti.

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