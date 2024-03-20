Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da iftar programına katıldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çorum'un İskilip ilçesinde iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:12 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da iftar programına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çorum'un İskilip ilçesinde iftar programına katıldı.

        Partisinin seçim bürosunun açılışı için ilçeye gelen Destici, açılış töreninin ardından İskilip Belediye Başkanı ve BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ü makamında ziyaret etti.

        Burada Sülük'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Destici, ardından İskilipli Atıf Hoca'nın kabrine ziyarette bulundu.

        Destici, daha sonra İskilip Belediyesince Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen iftar programında orucunu vatandaşlarla açtı.

        Destici, iftarın ardından yaptığı konuşmada BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ün başarılı bir dönem geçirdiğini, yeni dönem için de destek istedi.

        Sülük'ün tekrar başkan seçilmesi durumunda İskilip'i yeniden ziyaret edip vatandaşların taleplerini dinleyeceğini dile getiren Destici, makul taleplerin ikinci 5 yıllık dönemde karşılanacağını kaydetti.

        Destici, konuşmasının ardından U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporculara altın hediye etti.

        Programa Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da konuştu:
        Çorum'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
        Çorum'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
        Çorum'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Çorum'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti
        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti
        Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi
        Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı