Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, İsmail T. (60), Karacabağlar Küme Evleri'ndeki ikametinin bahçesinde bulunan ağaçtan düştü.

        Yakınlarının ihbarı ile adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 5 metre yüksekten düşerek yaralanan ve sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti

        Benzer Haberler

        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti
        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti
        Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi
        Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        İskilip Kaymakamı Polat, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı
        İskilip Kaymakamı Polat, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı
        Erbakan ; Biz mutabakat metnini sırf spor olsun diye yazmadık
        Erbakan ; Biz mutabakat metnini sırf spor olsun diye yazmadık
        Çorum'da iş makinesinden akaryakıt ve çeşitli malzemeler çalan zanlı tutukl...
        Çorum'da iş makinesinden akaryakıt ve çeşitli malzemeler çalan zanlı tutukl...