İskilip Kaymakamı Polat, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı

Programa İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve İlçe Müftüsü Şuayip Güllü de katıldı.

Polat, daha sonra davetlilerle iftar yaptı.

Polat, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında bir araya geldiği şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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