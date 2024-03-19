Çorum'da iş makinesinden akaryakıt ve çeşitli malzemeler çalan zanlı tutuklandı

Çorum İl Özel İdaresine ait 3 iş makinesinden 850 litre akaryakıt ve çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı bir köyde çalışan İl Özel İdaresine ait 3 iş makinesinden 850 litre akaryakıt, 2 akü, 3 takım çantası, 2 iş güvenliği elbisesi, 2 seyyar mazot pompası ile operatörlere ait kişisel eşyaların çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturmada, iş makinelerinden hırsızlık yaptığı belirlenen M.D. gözaltına alındı.

Benzer suçlardan sabıkası olan zanlıya ait iki adreste yapılan aramada, iş makinesinden çalındığı iddia edilen akaryakıt ile eşyalar bulundu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.