Çorum'da tiyatro oyuncuları Çanakkale Savaşı'nı kent meydanında canlandırdı

Çanakkale'de yaşananları bir hemşirenin, bir doktorun gözünden anlatmaya gayret ettiklerini belirten Akbulut, gösteriyi Türkiye'nin farklı illerinde sahnelediklerini, Çanakkale ruhunu Anadolu'da dolaştırmak istediklerini kaydetti.

Burada gün içinde belli aralıklarla yaklaşık 10 dakikalık oyunlarını sahneleyen tiyatrocular, vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın hangi şartlarda kazanıldığını tiyatro oyunuyla aktardı.

Çorum'da tiyatro oyuncuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla, cephede yaşananları Hürriyet Meydanı'nda canlandırdı.

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