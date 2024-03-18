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        Çorum'da tiyatro oyuncuları Çanakkale Savaşı'nı kent meydanında canlandırdı

        Çorum'da tiyatro oyuncuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla, cephede yaşananları Hürriyet Meydanı'nda canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:47
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        Çorum'da tiyatro oyuncuları Çanakkale Savaşı'nı kent meydanında canlandırdı
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        Çorum'da tiyatro oyuncuları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla, cephede yaşananları Hürriyet Meydanı'nda canlandırdı.

        Çorum Belediyesinin davetiyle kente gelen Konya Çat Kapı Sanat ekibi, Hürriyet Meydanı'nda yaklaşık 100 metrekare alana, içinde Kızılay çadırı, karargah çadırı, nöbet kulübeleri ve nöbet tutan askerlerin yer aldığı sahne kurdu.

        Burada gün içinde belli aralıklarla yaklaşık 10 dakikalık oyunlarını sahneleyen tiyatrocular, vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın hangi şartlarda kazanıldığını tiyatro oyunuyla aktardı.

        Tiyatro oyuncusu Mustafa Akbulut, AA muhabirine, askerlerin yaşadığı sıkıntıları, kumandanların şahit olduğu zorlukları anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Çanakkale'de yaşananları bir hemşirenin, bir doktorun gözünden anlatmaya gayret ettiklerini belirten Akbulut, gösteriyi Türkiye'nin farklı illerinde sahnelediklerini, Çanakkale ruhunu Anadolu'da dolaştırmak istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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