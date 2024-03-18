Mirayşah'ın şehit babasının mezarına bıraktığı not duygulandırdı

ÇORUM’da Mirayşah Gökçe (9), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında şehit babasını mezarı başında ziyaret etti. Doğum günü olan babasının mezarına çiçek ve not bıraktı.

Çorum’da şehitler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi günü dolayısıyla düzenlenen törende anıldı. Törene, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlere karanfil bırakan protokol üyeleri ve şehit yakınları, daha sonra dua etti. 2016 yılında Şırnak’taki operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü üyelerinin tuzakladığı el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin kabrine, dün doğum günü sebebiyle kızı Mirayşah Gökçe tarafından bırakılan çiçek ve üzerindeki notta yazanlar görenleri duygulandırdı.

'SENİN BENİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM'

Katılacağı jimnastik yarışması için yaşadığı heyecanı babasına bıraktığı notta anlatan Mirayşah Gökçe, "Canım babacığım, seni çok seviyorum iyi ki doğdun. Biliyor musun babacığım çok heyecanlıyım. Jimnastik yarışmam var. Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum. Seni gururlandırmak için elimden geleni yapacağım. Babam, cennet yaşın kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.