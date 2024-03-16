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        Çorum FK - Manisa FK: 4-3

        STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz, Haydar AvcıÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 20:12 Güncelleme: 16.03.2024 - 20:15
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        Çorum FK - Manisa FK: 4-3
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz, Haydar Avcı

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay (Dk. 46 Ali Türkan), Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo, Hakan Barış (Dk. 71 Gökhan Karadeniz), Nalepa (Dk. 85 Atakan Akkaynak), Ozan Sol (Dk. 71 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sagat)

        MANİSA FK: Erhan Erentürk, Sertan Tashkin, Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Burak Altıparmak (Dk. 55 Oğuz Gürbulak), Djokanovic, Jetmir Topalli, Rroca (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Mohamed Ofkir (Dk. 55 Diallo), Lima

        GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 35 Verheydt, Dk. 47 Ozan Sol, Dk. 86 Ahmet Sagat (Çorum FK), Dk. 4, Dk. 8 ve Dk. 88 Lima (Manisa FK)

        SARI KARTLAR: Ozan Sol, Ahmet Sağat (Çorum FK), Lima, Sertan Tashkin, Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

        1'inci Lig'in 27'nci haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti.

        4'üncü dakikada sağ taraftan ceza sahasına yapılan ortada arka direkteki Sandro Lima topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla gitti: 0-1.

        8’inci dakikada yapılan ortayı iyi değerlendiren Sandro Lima’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

        21’inci dakikada sağ taraftan Kerem’in yerden ortasında Verheydt'in vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa dokunan Verheydt, topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

        35’inci dakikada topla buluşan Verheydt, takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı: 2-2.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

        47’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozan Sol, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

        86’ncı dakikada yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Ahmet Sagat'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-2.

        88’inci dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içine yükseltilen topa yükselen Sandro Lima'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-3.

        Karşılaşmayı Çorum FK, 4-3 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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