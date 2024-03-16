Çorum FK - Manisa FK: 4-3

4'üncü dakikada sağ taraftan ceza sahasına yapılan ortada arka direkteki Sandro Lima topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla gitti: 0-1.

1'inci Lig'in 27'nci haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 4-3 mağlup etti.

GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 35 Verheydt, Dk. 47 Ozan Sol, Dk. 86 Ahmet Sagat (Çorum FK), Dk. 4, Dk. 8 ve Dk. 88 Lima (Manisa FK)

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