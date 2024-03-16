Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK-Manisa FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, zorlu mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK-Manisa FK maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK'de yardımcı antrenör Ziya Akçeken, zorlu mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Maçta teknik direktör Serkan Özbalta'nın kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan Akçeken, mücadeleye istedikleri gibi başlayamadıklarını ama buldukları gollerden sonra kimliklerini ortaya koyduklarını dile getirdi.

        İkinci yarıya daha iyi başladıklarını, yapılan değişikliklerle üçüncü golü bulduklarını belirten Akçeken, yağmura rağmen futbolcuların iyi mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.

        Futbolcuların maça Eyüpspor galibiyetinin rehavetiyle başlamış olabileceğine dikkati çeken Akçeken, özellikle golden sonra ortaya koyduğu özveriden dolayı oyuncularının hepsiyle gurur duyduklarını kaydetti.

        Ligin milli maç arasına gireceğini hatırlatan Akçeken, "Eksiklerimizi gidereceğiz, bakacağız. Son 7 hafta her maça çok önemli şekilde hazırlanıp play-off potasında kalıp inşallah mutlu sona ulaşacağız. Hedefimiz önce play-off'ta yerimizi garantilemek, bu açıdan maç çok önemliydi. Bu anlamda kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

        - Manisa FK cephesi

        Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise iki takımın da sahada muhteşem performans sergilediğine işaret etti.

        İki takımın da kazanabileceği bir maç oynadığını ancak futbol şansının Çorum FK'den yana olduğunu dile getiren Dalcı, şunları söyledi:

        "Pozisyonları daha doğru değerlendirdiler ve sonuç itibarıyla da kazandılar. Futbolun bir gerçeği var. Sahada, skorda belirleyici olanlar normalde sahanın içerisinde, o çizginin içerisinde olan oyunculardır. Böyle olması gerekiyor ama maçı yöneten ya da VAR'daki hakemlerin maalesef bugün skorun sebebi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla içerideki karar vericiler, bu anlamda bugünkü skorda bence başroldü. Hakem arkadaşların niyetinden asla şüphemiz yok ama gördükleri şeyleri doğru vermeleri ve karar vermeleri gerekiyor. En son penaltı pozisyonunda VAR'a gitmemelerine gerçekten çok şaşırdım. İçeride defalarca seyrettim. Kesinlikle VAR'a gitmesi gerekiyordu ama niçin çağrılmadı? Belirleyici olanlar, bazen içeride hakem arkadaşlarımız oluyor."

        Dalcı, bu maçı unutacaklarının altını çizerek, "Yapacak bir şey yok. Oynanan bu güçlü ve güzel oyunda galip gelmek isterdik, olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Galatasaray'ın kadrosu netleşiyor
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Orkun, hocasını topta tuttu!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        16 yaşındaki kıza cinsel istismar! İşte istenen ceza!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Çorum'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Çorum'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Çorum'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        İskilip'te Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilere bakım hizmeti sunuluyor
        İskilip'te Vefa Projesi ile yaşlı ve engellilere bakım hizmeti sunuluyor
        Çorum'da evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede...
        Çorum'da evinde rahatsızlanan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede...
        Çorum'da bekçilerden kaçarken yakalanan kişinin 5 aynı suçtan arandığı beli...
        Çorum'da bekçilerden kaçarken yakalanan kişinin 5 aynı suçtan arandığı beli...