Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz, Haydar Avcı
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay (Dk. 46 Ali Türkan), Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 85 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 71 Gökhan Karadeniz), Geraldo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 71 Eren Aydın)
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Ofkir (Dk. 55 Diallo), Dokanovic, Alberk Koç (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Burak Altıparmak (Dk. 55 Oğuz Gürbulak), Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Lima, Topalli
Goller: Dk. 4, 8 ve 88 Lima (Manisa FK), Dk. 21 ve 35 Verheydt, Dk. 47 Ozan Sol, Dk. 86 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Lima, Dk. 48 Sertan Taşqın, Dk. 61 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 68 Ozan Sol, Dk. Dk. 90 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)
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