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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 18:31 Güncelleme: 16.03.2024 - 18:31
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kadir Beyaz, Haydar Avcı

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay (Dk. 46 Ali Türkan), Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 78 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 85 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 71 Gökhan Karadeniz), Geraldo, Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 71 Eren Aydın)

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Rroca (Dk. 78 Doğukan Emeksiz), Ofkir (Dk. 55 Diallo), Dokanovic, Alberk Koç (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Burak Altıparmak (Dk. 55 Oğuz Gürbulak), Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Lima, Topalli

        Goller: Dk. 4, 8 ve 88 Lima (Manisa FK), Dk. 21 ve 35 Verheydt, Dk. 47 Ozan Sol, Dk. 86 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Lima, Dk. 48 Sertan Taşqın, Dk. 61 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 68 Ozan Sol, Dk. Dk. 90 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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