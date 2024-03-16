Çorum'da bekçilerden kaçarken yakalanan kişinin 5 aynı suçtan arandığı belirlendi

Yapılan sorgulamada bu kişinin, 5 ayrı suçtan aranan O.E. (27) olduğu belirlendi.

Çorum'da bekçileri görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kişi, 5 ayrı suçtan yakalama kaydı olması nedeniyle kardeşinin kimliğini taşıdığı tespit edilince gözaltına alındı.

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