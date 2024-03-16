Çorum'da polis ekipleri şok uygulama yaptı

Denetimlerde ruhsatsız tabanca ile bıçak ele geçirildi, evrakları eksik bir araç trafikten men edildi.

İlçe merkezindeki kafe, kahvehane ve oyun salonlarının da denetlendiği uygulamada 572 kişiye kimlik kontrolü yapıldı, 182 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yapılan uygulamada, denetim noktalarında yaya, araç ve sürücüleri incelendi.

İlçede huzur ve güvenliğin pekiştirilmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 3 noktada denetleme noktası oluşturuldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan şok uygulamada ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi, bir araç trafikten men edildi.

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