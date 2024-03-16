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        Çorum'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

        Çorum'da meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:08 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:16
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        Çorum'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
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        Çorum'da meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Osman Akar (60) idaresindeki 60 DV 964 plakalı otomobil, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında Ahmet Ü'nün (58) kullandığı 19 BP 370 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Mine A. (51) ve Gülten Ü. (57), yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Akar rağmen kurtarılamadı.

        Dolu ve yağmur nedeniyle merkez ve ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında yaralan 7 kişi de kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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