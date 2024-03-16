Çorum'daki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Akar (60) idaresindeki 60 DV 964 plakalı otomobil, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvan Çelebi köyü yakınlarında Ahmet Ü'nün (58) kullandığı 19 BP 370 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Mine A. (51) ve Gülten Ü. (57), yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Akar rağmen kurtarılamadı.

Dolu ve yağmur nedeniyle merkez ve ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında yaralan 7 kişi de kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.