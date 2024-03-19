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        Çorum Belediyesi "gri suyu" yeniden kullanarak yüzde 50 tasarruf hedefliyor

        Çorum Belediyesinin sosyal tesisine kurulan "Gri Su Tekrar Kullanım Modülü" (Gri Su Tek) ile su tüketiminin yarı yarıya azaltılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:25
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        Çorum Belediyesi "gri suyu" yeniden kullanarak yüzde 50 tasarruf hedefliyor
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        Çorum Belediyesinin sosyal tesisine kurulan "Gri Su Tekrar Kullanım Modülü" (Gri Su Tek) ile su tüketiminin yarı yarıya azaltılması hedefleniyor.

        Lavabo ile banyoda kullanılan atık suyu filtre ve mor ışık teknolojisinden yararlanarak tuvalet temizliğinde kullanılabilir hale getiren Gri Su Tek, Çorum Belediyesinin Kadeş Barış Meydanı'ndaki Meydan Sosyal Tesisinin lavabosuna kuruldu.

        Aylık ortalama 350 ton su tüketilen tesiste bir ay denenecek arıtma sistemi, başarılı sonuç vermesi durumunda 8 sosyal tesisin tamamına uygulanacak.

        Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AA muhabirine, en fazla kuraklık riski taşıyan illerden olması nedeniyle Çorum'da su tasarrufunun çok daha önem taşıdığını söyledi.

        Bu amaçla gri su teknolojisini denemeye karar verdiklerini ve ilk 4 günlük verilerin oldukça tatmin edici olduğunu ifade eden Yağbat, şöyle konuştu:

        "Gerçekten sosyal mantıkla şehrimizdeki insanlarımıza, Çorum halkına hizmet ettiğimiz alanlardan sadece bir tanesi burası. Uygulamayı yaptığımız tesisin aylık 350 ton civarında su tüketimi var. En az yarısının tasarruf edilmesiyle ilgili bir süreç öngörüyoruz. Kurulumun yapıldığı günden bugüne kadarki veriler bize onu gösteriyor. Bir aylık kullanımdan sonra hem elektrik sarfiyatı hem dönüştürülen su miktarı, azaltılan su sarfiyatıyla ilgili kesin veriler elimizde olacak ama şu anda en az yüzde 50 tasarrufumuz var suyla ilgili."

        - AR-GE çalışmaları devam ediyor

        Sistemin, lavaboda kullanılan suyun Gri Su Tekrar Kullanım Modülündeki tanklarda arıtılıp filtre edildikten sonra tuvalette kullanılması şeklinde çalıştığını anlatan Yağbat, şöyle devam etti:

        "Bir sonraki aşamada da bu su dezenfekte edildikten sonra yüzey temizleyicileriyle kullanılabilir mi, bu sürece de bakıyoruz. Bu, Hitit Üniversitesinden mezun genç arkadaşlarımızın yaptığı bir teknoloji. Bu anlamda şehrimizin üniversitesinden mezun olan gençlerimize de destek sağlamış oluyoruz. Şu anda AR-GE gelişmelerini, araştırmalarını, çalışmalarını yapıyorlar. Verimli olacaksa, sağlık açısından sıkıntı olmayacaksa daha farklı alanlarda da gri su teknolojisini kullanmaya devam edeceğiz."

        Çorum Belediyesi olarak doğaya, çevreye ve kuraklıktan ötürü su kaynaklarına hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Yağbat, gelecek nesillere sürdürülebilir enerji kaynakları ve geri dönüştürülebilir atıkların değerlendirildiği bir kent bırakmayı vizyon olarak belirlediklerini kaydetti.

        Çorum'da geri dönüşüm, suyun tasarruflu kullanımı gibi konularda vatandaşlara ve kurumlara örnek olacak projeler hazırladıklarının altını çizen Yağbat, gri su teknolojisinin ardından tesislere kurulacak yenilenebilir enerji sistemleri, mutfak atıklarının gübreye dönüştürülmesi gibi çalışmalarla kente yeni bir vizyon kazandıracaklarını ifade etti.

        Belediyenin sosyal tesislerine Sıfır Atık Belgesi aldıklarını anlatan Yağbat, belge doğrultusunda tesisleri dönüştüreceklerini, Türkiye'de bu alanda ilk olmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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