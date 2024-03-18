Mirayşah'ın şehit babasının mezarına bıraktığı not duygulandırdı (2)

Çorum‘da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile dikkat çeken 9 yaşındaki Mirayşah Gökçe, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen 2023-2024 Artistik Cimnastik Okul Sporları İl Seçmelerine katıldı. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Mirayşah Gökçe izleyenlerden büyük alkış aldı. Sonuçların ileriki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

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