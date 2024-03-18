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        Mirayşah'ın şehit babasının mezarına bıraktığı not duygulandırdı (2)

        İZLEYENLERDENALKIŞ ALDIÇorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile dikkat çeken 9 yaşındaki Mirayşah Gökçe, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen 2023-2024 Artistik Cimnastik Okul Sporları İl Seçmelerine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:50
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        Mirayşah'ın şehit babasının mezarına bıraktığı not duygulandırdı (2)
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        İZLEYENLERDENALKIŞ ALDI

        Çorum‘da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile dikkat çeken 9 yaşındaki Mirayşah Gökçe, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen 2023-2024 Artistik Cimnastik Okul Sporları İl Seçmelerine katıldı. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Mirayşah Gökçe izleyenlerden büyük alkış aldı. Sonuçların ileriki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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