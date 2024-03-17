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        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı

        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 23:22 Güncelleme: 17.03.2024 - 23:22
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        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı
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        Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hünkar Hacı Bektaş Parkı'nda E.T.G. ile D.C.D. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T.G. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı genç, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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