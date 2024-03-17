Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hünkar Hacı Bektaş Parkı'nda E.T.G. ile D.C.D. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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