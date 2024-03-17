Çorum FK'li futbolculara 4 gün izin
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi.
Ligin 27. haftasında sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden kırmızı siyahlılar, milli araya 3 puanla girdi.
Maçın ardından 4 gün izin verilen takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.
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