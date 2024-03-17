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        Çorum FK'li futbolculara 4 gün izin

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:20 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:20
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        Çorum FK'li futbolculara 4 gün izin
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi.

        Ligin 27. haftasında sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden kırmızı siyahlılar, milli araya 3 puanla girdi.

        Maçın ardından 4 gün izin verilen takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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